Radiohead покажет серию своих концертов
7 апреля 202118:24
Группа Radiohead на своем YouTube-канале покажет ряд своих живых концертов. Как написали музыканты в своем Instagram, в Public Library Radiohead они нашли несколько концертов из жизни, к которой очень хотят вернуться.
Артисты выразили уверенность, что благодаря науке и вакцинам «мы на шаг ближе к этому».
Трансляции концертов начнутся уже 9 апреля, новые видео музыканты будут выкладывать по пятницам, проект продлится семь недель.
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7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru