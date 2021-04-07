Radiohead покажет серию своих концертов

Группа Radiohead на своем YouTube-канале покажет ряд своих живых концертов. Как написали музыканты в своем Instagram, в Public Library Radiohead они нашли несколько концертов из жизни, к которой очень хотят вернуться.

Артисты выразили уверенность, что благодаря науке и вакцинам «мы на шаг ближе к этому».

Трансляции концертов начнутся уже 9 апреля, новые видео музыканты будут выкладывать по пятницам, проект продлится семь недель.

