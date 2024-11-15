Радио Jazz с размахом отметит годовщину проекта «Джаз на воде»

Балыкбаева - эстрадно-джазовая певица, участница шоу «Голос 5». В основе ее творчества латиноамериканский джаз (сальса, босса-нова, самба, бачата, ча-ча-ча), пронизанный теплом тропического кубинского-бразильского солнца. Артистка перманентно находится в творческом поиске, экспериментирует, великолепно исполняет романсы, а из любой, самой незамысловатой мелодии может сделать музыку, дарящую надежду, свет и радость даже в самые холодные времена.

«В прошлом году я имела честь открыть серию прекрасных концертов «Джаз на воде», и вот уже в это воскресенье мы празднуем годовщину проекта. В нем сочетается все, что я очень люблю: вечерняя красавица Москва, романтика, вода, и, конечно, музыка», - сказала артистка.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

