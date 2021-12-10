Радио JAZZ разыгрывает билеты на каток «PROЛёд» в саду «Эрмитаж»

Еженедельно по пятницам в эфире Радио JAZZ 89.1 FM проводится розыгрыш билетов для двоих на каток «PROЛёд» в саду «Эрмитаж». В эфире нужно услышать кодовое слово и отправить его в специальную форму обратной связи «Значок конверта» на сайте www.radiojazzfm.ru.

Особенную атмосферу на катке в этом году создает душевная музыка Радио JAZZ 89.1 FM, вечерняя иллюминация сада и катка, а также декор по мотивам орнамента «розетта»: каток украшают белые лепестки, которые возвышаются надо льдом, создавая ощущение легкости и воздушности зимнего сада.

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Каждый день в музыкальных перерывах на катке звучат интегрированные в музыкальные дорожки интересные факты о зиме, музыке, зимних видах спорта, истории, празднике Новый год и многом другом.

Площадь катка с искусственным льдом составляет 900 квадратных метров. Благодаря искусственному покрытию каток работает в любую погоду, даже в период зимних оттепелей. Переодеться и взять напрокат коньки посетители могут в отапливаемом павильоне, а перекусить горячими закусками непосредственно на катке.

«PROЛёд» открыт ежедневно с 10.00 до 23.00.

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ФОТО: Радио JAZZ
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