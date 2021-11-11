«Ноты добра»: Рaдио JAZZ 89.1 FM запустило благотворительную акцию
Благотворительную акцию «Ноты добра» подготовило Радио JAZZ 89.1 FM в преддверии Нового года. Её цель – помочь детям, которые увлечены музыкой и мечтают об инструменте, но не могут себе его позволить.
Акция проводится с 10 ноября по 17 декабря. За это время слушатели радиостанции могут помочь юным дарованиям получить в подарок музыкальные инструменты – и развить свои таланты.
Стать частью этой прекрасной истории и внести свой вклад в наше общее будущее может каждый. Под Новый Год даже взрослые начинают верить в волшебство, и оно обязательно случится!
Подробности на www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях радиостанции.
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