«Ноты добра»: Рaдио JAZZ 89.1 FM запустило благотворительную акцию

Благотворительную акцию «Ноты добра» подготовило Радио JAZZ 89.1 FM в преддверии Нового года. Её цель – помочь детям, которые увлечены музыкой и мечтают об инструменте, но не могут себе его позволить.

Акция проводится с 10 ноября по 17 декабря. За это время слушатели радиостанции могут помочь юным дарованиям получить в подарок музыкальные инструменты – и развить свои таланты.

Стать частью этой прекрасной истории и внести свой вклад в наше общее будущее может каждый. Под Новый Год даже взрослые начинают верить в волшебство, и оно обязательно случится!

Подробности на www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

