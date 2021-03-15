Радио JAZZ расскажет о самых ярких премьерах в мире джаза

На Радио JAZZ в программе Мариам Мерабовой «Вечерний Джайв» именитые гости рассказывают о самых ярких премьерах в мире джаза.

В ближайшее время гостями программы станут вокалист и виолончелист Георгий Юфа, дирижёр и руководитель ансамбля, народный артист Российской Федерации Борис Фрумкин, трубач Вадим Эйленкриг, российский джазовый барабанщик Игнат Кравцов, саксофонистка Анна Королёва и многие другие.

«Вечерний Джайв» выходит в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио JAZZ 89.1 FM.



