Радио JAZZ расскажет о самых ярких премьерах в мире джаза

На Радио JAZZ в программе Мариам Мерабовой «Вечерний Джайв» именитые гости рассказывают о самых ярких премьерах в мире джаза.

В ближайшее время гостями программы станут вокалист и виолончелист Георгий Юфа, дирижёр и руководитель ансамбля, народный артист Российской Федерации Борис Фрумкин, трубач Вадим Эйленкриг, российский джазовый барабанщик Игнат Кравцов, саксофонистка Анна Королёва и многие другие.

«Вечерний Джайв» выходит в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио JAZZ 89.1 FM.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ММХ
ТЕГИ:ДжазМузыкаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры