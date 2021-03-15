Радио JAZZ расскажет о самых ярких премьерах в мире джаза
15 марта 202111:52
На Радио JAZZ в программе Мариам Мерабовой «Вечерний Джайв» именитые гости рассказывают о самых ярких премьерах в мире джаза.
В ближайшее время гостями программы станут вокалист и виолончелист Георгий Юфа, дирижёр и руководитель ансамбля, народный артист Российской Федерации Борис Фрумкин, трубач Вадим Эйленкриг, российский джазовый барабанщик Игнат Кравцов, саксофонистка Анна Королёва и многие другие.
«Вечерний Джайв» выходит в эфир по понедельникам в 21.00 на Радио JAZZ 89.1 FM.
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15 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru