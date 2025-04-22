Радио JAZZ приглашает в музыкальное путешествие на семи языках
22 апреля 202518:40
Круиз по Москве-реке под названием «Джаз на воде» запланирован на этот четверг, 24 апреля. Его организовали флотилия «Рэдиссон Ройал» и Радио JAZZ 89.1 FM.
Любители музыки отправятся в творческое путешествие с коллективом Elena et les garçons (Эленá и ребята). Ее основательница Елена Липаева знает семь языков и собирается удивить гостей необычной программой. Коллектив исполнит эстрадные хиты на иностранных языках вместе со своим классическим репертуаром. Певица отметила, что надеется, что зрителям понравится такой формат.
«Уверена, слушателям тоже понравится такой формат. Мы разнообразили программу и сыграем не только джаз, но и известные эстрадные хиты на семи языках, под которые наши гости смогут потанцевать», — отметила солистка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru