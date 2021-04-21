Радио или стримы. Что предпочтет музыкальная индустрия?
В интервью НСН генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов рассказал, что дают артистам ротации на радио и миллионные стримы.
В Великобритании 156 артистов, включая сэра Пола Маккартни, Ноэля Галлахера и Криса Мартина написала письмо премьер-Министру Борису Джонсону с просьбой о пересмотре доходов с потоковой (стриминговой) индустрии.
По словам артистов, в действующее законодательство нужно внеси изменения, поскольку с зачислений с ротаций на радио музыканты сейчас получают больше, чем с прослушивания их треков со стриминговых платформ.
По заверению, Ноэля Галлахера в законе нужно поменять всего два слова и это принесет доход артистам, а подписчикам и налогоплательщикам это не будет стоить ни гроша. Правда, о каких словах идет речь, в британской прессе не уточнили.
В интервью НСН генеральный директор компании «musicdistribution» Илья Дурманов объяснил, о каких доходах и о каком распределении идет речь.
«На своем опыте скажу, двадцать лет назад порядка 60 фунтов с одного стрима на радио получал правообладатель либо лейбл, управляющий правами, в зависимости от договоренностей между артистом и правообладателем. В среднем за один миллион стримов правообладатели получают 1,5 тысячи долларов», - пояснил он.
Дурманов отметил, что эти расчеты относятся только к Великобритании, в России же ситуация совершенно иная.
«Высчитать стоимость одной ротации на радио в России практически невозможно. Все зависит от самой станции и от региона ротации. Берем примерную стоимость трехминутного рекламного блока на станции и получаем примерную стоимость ротации, к этому еще прибавляем время в которое звучит песня. Поскольку артисты получают не только прослушивание своей музыки, но и рекламу своего творчества. Всем артистам я объясняю, что радио – важный инструмент, сейчас уже, к сожалению, не все музыканты это понимают», - продолжил собеседник агентства.
Работа же стриминговых сервисов по всему миру приблизительно одинаковая. У таких компаний существует своя бизнес-модель, которая позволяет им покрывать свои расходы, увеличивать доходы и устанавливать цену на подписку, рассказывает он.
«Возвращаясь к Полу Маккартни, что он хочет этим письмом добиться? Я не уверен, что изменение закона не отразиться на стоимости подписки. И в результате может получится и так, что и я буду вынужден за семейный аккаунт на Spotify платить не 200 рублей, а 20 тысяч. И никто этого делать не будет», - заключил генеральный директор компании «musicdistribution».
Сейчас в России для музыкантов в отсутствии концертов главным источником дохода стал стриминговый сервис Spotify.
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