Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I

В новый релиз войдут неизвестные прежде альтернативные, демо и концертные версии композиций группы начала 70-х годов. Переиздание будет представлено на шести компакт-дисках.

Кроме того, будет выпущен клип на песню The Night Comes Down, сделанный с помощью искусственного интеллекта. На пластинке появится песня Mad the Swine, не попавшая в релиз 1973 года.

Всего в новое издание, которое увидит свет 25 октября, войдут 63 трека и 43 ремикса, все это тщательно отреставрированное и переработанное при помощи современных технологий звукозаписи. Гитарист группы Queen Брайан Мэй отметил, что теперь альбом Queen I зазвучит так, как музыканты всегда мечтали.

Ранее Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».