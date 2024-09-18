Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I
Легендарная группа Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I в новой масштабной версии.
В новый релиз войдут неизвестные прежде альтернативные, демо и концертные версии композиций группы начала 70-х годов. Переиздание будет представлено на шести компакт-дисках.
Кроме того, будет выпущен клип на песню The Night Comes Down, сделанный с помощью искусственного интеллекта. На пластинке появится песня Mad the Swine, не попавшая в релиз 1973 года.
Всего в новое издание, которое увидит свет 25 октября, войдут 63 трека и 43 ремикса, все это тщательно отреставрированное и переработанное при помощи современных технологий звукозаписи. Гитарист группы Queen Брайан Мэй отметил, что теперь альбом Queen I зазвучит так, как музыканты всегда мечтали.
Ранее Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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