«Прям вау!»: Найк Борзов рассказал о дуэтно-фестивальном годе и «Воздушной акустике»

Музыкант рассказал, что в первой половине 2025 года ожидается выпуск альбома «Воздушная акустика», песни для которого он записывал в перерывах между выступлениями и записью дуэтов.

«В конце ноября 2023 года мы начали запись альбома под названием «Воздушная акустика». Это переосмысление моих песен из разных альбомов, хитов, песен любимых моими фанатами, совершенно разных, которые мы переиграли под рояль, акустическую гитару. И весь этот год в перерывах между записью песен для дуэтов и выступлениями, поездками, я сидел в студии и работал над этим альбомом. И, собственно говоря, он уже практически готов. Думаю, он выйдет в первой половине 2025 года. Будет называться, как я уже говорил, «Воздушная акустика». Если это рассматривать как носитель на виниле – это будет, скорее всего, двойной альбом, там порядка 20 песен», - добавил собеседник НСН.

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