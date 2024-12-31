«Прям вау!»: Найк Борзов рассказал о дуэтно-фестивальном годе и «Воздушной акустике»
Музыкант в эфире НСН подвел итоги уходящего года и поделился планами на начало следующего.
Рок-музыкант Найк Борзов в разговоре с НСН подвел творческие итоги 2024 года и отметил, что для него он стал дуэтно-фестивальным из-за большого количества записанных песен и проведенных концертов.
«2024 год был очень насыщенным для меня, как и предыдущие годы. Но этот год был прям вау! Я практически каждый месяц выпускал по песне совместно с каким-нибудь исполнителем или группой. С неизвестными, такими как «Electrolith», группа «Май», «Ночлег». Также с известными, группой «The Hatters». Недавно вышел трек с группой «Тринадцать Карат», мы сделали кавер-версию на песню «Белая ночь» группы «Форум». Так что могу этот год смело назвать дуэтным в моем случае. Было много концертов, фестивалей огромное количество от Хабаровска до Калининграда. Этот год я могу также назвать и фестивальным. Дуэтно-фестивальный год!», - сказал Борзов.
Музыкант рассказал, что в первой половине 2025 года ожидается выпуск альбома «Воздушная акустика», песни для которого он записывал в перерывах между выступлениями и записью дуэтов.
«В конце ноября 2023 года мы начали запись альбома под названием «Воздушная акустика». Это переосмысление моих песен из разных альбомов, хитов, песен любимых моими фанатами, совершенно разных, которые мы переиграли под рояль, акустическую гитару. И весь этот год в перерывах между записью песен для дуэтов и выступлениями, поездками, я сидел в студии и работал над этим альбомом. И, собственно говоря, он уже практически готов. Думаю, он выйдет в первой половине 2025 года. Будет называться, как я уже говорил, «Воздушная акустика». Если это рассматривать как носитель на виниле – это будет, скорее всего, двойной альбом, там порядка 20 песен», - добавил собеседник НСН.
Ранее народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с НСН пожелал россиянам в новом году посещать «истинные» культурные мероприятия, такие как выставки, спектакли и библиотеки, передает «Радиоточка НСН».
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