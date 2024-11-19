Лидер Gorky Park Белов: Альбом Protivofazza впервые выйдет на виниле

Последний альбом классического состава группы Gorky Park Protivofazza впервые выйдет на виниле 3 марта 2025 года, сейчас объявлен предзаказ. Специальный мастеринг издания был осуществлён под руководством Белова. Лидер Gorky Park пояснил, что на пластинке будет 12 песен, а первый тираж составит около 1000 экземпляров.

«В 2024 году у нас выходят сразу два альбома. Один из них — это сборник с включением новых песен, он называется «Для друзей». Это абсолютно эксклюзивный альбом, он разойдется только по “верхушкам”. Второй — это переиздание альбома Protivofazza. Он никогда на виниле вообще не выходил, только на CD. В него, в частности, вошли хиты Liar и Jenny Loses Me, всего в альбоме 12 песен. Думаю, уже через месяц он появится на полках магазинов, первый тираж составит около 1000 экземпляров. Кроме того, группа очень активно записывает новый материал. Думаю, через какое-то время у нас выйдет альбом на русском языке», — сказал Белов.

Ранее стало известно, что новая виниловая пластинка группы Oasis в скором времени появится в офлайн-магазинах России, тем, кто хочет получить ее скорее, стоит обратить внимание на перекупщиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

