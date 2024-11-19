Лидер Gorky Park Белов: Альбом Protivofazza впервые выйдет на виниле
Помимо выхода альбома Protivofazza на новом носителе, Gorky Park записали сборник песен «Для друзей» и активно работают над новыми русскоязычными хитами, сказал НСН Алексей Белов.
В издание альбома Protivofazza рок-группы Gorky Park на виниле войдут 12 композиций, в частности, такие хиты, как Liar и Jenny Loses Me, тираж новой пластинки составит около 1000 экземпляров. Об этом НСН заявил лидер классического состава Gorky Park Алексей Белов.
Последний альбом классического состава группы Gorky Park Protivofazza впервые выйдет на виниле 3 марта 2025 года, сейчас объявлен предзаказ. Специальный мастеринг издания был осуществлён под руководством Белова. Лидер Gorky Park пояснил, что на пластинке будет 12 песен, а первый тираж составит около 1000 экземпляров.
«В 2024 году у нас выходят сразу два альбома. Один из них — это сборник с включением новых песен, он называется «Для друзей». Это абсолютно эксклюзивный альбом, он разойдется только по “верхушкам”. Второй — это переиздание альбома Protivofazza. Он никогда на виниле вообще не выходил, только на CD. В него, в частности, вошли хиты Liar и Jenny Loses Me, всего в альбоме 12 песен. Думаю, уже через месяц он появится на полках магазинов, первый тираж составит около 1000 экземпляров. Кроме того, группа очень активно записывает новый материал. Думаю, через какое-то время у нас выйдет альбом на русском языке», — сказал Белов.
Ранее стало известно, что новая виниловая пластинка группы Oasis в скором времени появится в офлайн-магазинах России, тем, кто хочет получить ее скорее, стоит обратить внимание на перекупщиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Композитор Дунаевский проиграл суд с производителем молока «33 коровы»
- Мосбиржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке
- СМИ: Один человек пострадал в результате взрыва газа на окраине Махачкалы
- В ГД приняли закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для участников СВО
- Набиуллина назвала бессмыслицей слухи о заморозке банковских вкладов
- СМИ: Генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
- Выбежавший на поле в ходе матча «Россия – Бруней» болельщик получил штраф
- В Суздале с 2025 года введут туристический налог
- Власти Ярославля запретили иностранные слова на вывесках
- Начались съемки фильма о режиссере Андрее Тарковском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru