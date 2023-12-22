«Просто грипп!»: Пенкин опроверг отмену концерта в Дубае из-за «Заслуженного артиста»

«Мне вручат награду 27 декабря, мероприятие пройдет на Большой Пироговке, в центральном здании МПГУ. Концерт в Дубае мы не отменяли, перенесли на лето. Там сейчас у них идет большая волна гриппа», - рассказал он.

О том, что Сергей Пенкин был удостоен звания заслуженного артиста, стало известно еще 8 декабря. Тогда он очень обрадовался этому событию и пообещал не останавливаться на достигнутом.

Ранее Пенкин в интервью YouTube-проекту «Легенда» на RTVI заявил, что до сих пор востребован зрителями и часто даёт сольные концерты. Отвечая на вопрос о том, почему он перестал появляться на телеэкранах, исполнитель сообщил, что его не приглашают, передает «Радиоточка НСН».



