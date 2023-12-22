«Просто грипп!»: Пенкин опроверг отмену концерта в Дубае из-за «Заслуженного артиста»
Певец Сергей Пенкин в эфире НСН рассказал, что церемония вручения награды «Заслуженный артист РФ» состоится в Москве 27 декабря.
Певец Сергей Пенкин в разговоре с НСН объяснил свой перенос концерта в Дубае «вспышкой гриппа».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артист отменил ближайший концерт в Дубае ради получения награды «Заслуженный артист РФ». Сообщалось, что торжественная церемония пройдет 24 декабря в Москве. Пенкин отметил, что награждение пройдет 27 декабря, а зарубежный концерт пришлось отменить из-за гриппа.
«Мне вручат награду 27 декабря, мероприятие пройдет на Большой Пироговке, в центральном здании МПГУ. Концерт в Дубае мы не отменяли, перенесли на лето. Там сейчас у них идет большая волна гриппа», - рассказал он.
О том, что Сергей Пенкин был удостоен звания заслуженного артиста, стало известно еще 8 декабря. Тогда он очень обрадовался этому событию и пообещал не останавливаться на достигнутом.
Ранее Пенкин в интервью YouTube-проекту «Легенда» на RTVI заявил, что до сих пор востребован зрителями и часто даёт сольные концерты. Отвечая на вопрос о том, почему он перестал появляться на телеэкранах, исполнитель сообщил, что его не приглашают, передает «Радиоточка НСН».
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