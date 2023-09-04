Прослушивания песни «3-е сентября» выросли в 90 раз
Одна из самых популярных песен Михаила Шуфутинского «3-е сентября» поднялась на первую строчку Чарта Яндекс Музыки.
Любовь слушателей к этому треку ежегодно резко увеличивается в третий день первого осеннего месяца. Год 2023-й не стал исключением - в этот день количество прослушиваний песни о «кострах рябин» выросло в 90 раз по сравнению со статистикой августа.
Также трек, который написали Игорь Николаев и Игорь Крутой, резко взлетел в системе персональных рекомендаций Яндекс Музыки.
Песня про «3-е сентября», которой уже 30 лет, неоднократно становилась мемом, многие артисты перепевают её, порой с самим Михаилом Шуфутинским.
Отмечается, что в настоящее время у певца свыше двух миллионов ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке, а на странице артиста - ещё порядка миллиона лайков.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что Шуфутинскому необходимо присвоить звание народного артиста России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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