Неиспроченная пластинка. Шуфутинский оценил «Третье сентября»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что песня «Третье сентября» не надоест ему никогда и выразил благодарность слушателям за позитивное отношение к себе. «Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — заявил Ura.ru заслуженный артист России. Он также признался, что временами просматривает социальные сети, где пользуется определённой популярностью.

По традиции к 3 сентября отечественные пользователи сети распространяют песню Михаила Захаровича «Третье сентября» и шутки соответствующей тематики. Недавно исполнитель шансона опубликовал в Instagram видео с напоминанием о приближении третьего сентября — «дня, когда горят костры рябин».