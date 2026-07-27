Песков: Торговые суда России не будут вооружать

Российские международные торговые суда не будут дополнительно вооружать для пресечения попыток посягательств на торговый флот РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил о действующем международном морском праве, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооружены, пишет RT.

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«Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может», - указал пресс-секретарь.

Песков добавил, что флот РФ может принимать меры по защите кораблей, и президент Владимир Путин «сделал на этот счет исчерпывающее заявление».

Ранее российский лидер подчеркнул, что флоту следует жестко и бескомпромиссно пресекать попытки недоброжелателей дестабилизировать работу военных и коммерческих судов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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