Песков: Торговые суда России не будут вооружать
Российские международные торговые суда не будут дополнительно вооружать для пресечения попыток посягательств на торговый флот РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил о действующем международном морском праве, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооружены, пишет RT.
«Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речь в принципе идти не может», - указал пресс-секретарь.
Песков добавил, что флот РФ может принимать меры по защите кораблей, и президент Владимир Путин «сделал на этот счет исчерпывающее заявление».
Ранее российский лидер подчеркнул, что флоту следует жестко и бескомпромиссно пресекать попытки недоброжелателей дестабилизировать работу военных и коммерческих судов.
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