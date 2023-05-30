«НАШЕ Радио»: Академия Кормухиной учит музыкантов общаться с аудиторией
Кураторы Академии закладывают в учащихся фундамент правильных векторов общения, сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН.
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной.
«Выпускники Академии получают правильное человеческое образование. В Академии закладывают фундамент очень правильных векторов общения с радиостанциями, со СМИ, с аудиторией. Такого не делает никто», - подчеркнул Паньков.
«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отравительница дочери и троих внуков из Саратова осуждена на 19 лет колонии
- МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
- Умер актер сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин
- Россия нанесла удары по центрам принятия решений на Украине
- МИД РФ предупредили о жёстком ответе за удар БПЛА по Москве
- Площадь пожара на заводе спирта под Москвой достигла 3,4 тысячи «квадратов». Видео
- Путин: Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно
- Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о поставке зерна беднейшим странам
- ЕС сообщил, что принял к сведению сообщения об атаке беспилотников на Москву
- Еврокомиссия: заморозка российских активов станет гарантией выплаты компенсации Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru