«НАШЕ Радио»: Академия Кормухиной учит музыкантов общаться с аудиторией

Кураторы Академии закладывают в учащихся фундамент правильных векторов общения, сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН.

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН отметил человеческий подход кураторов Академии Ольги Кормухиной.

Кормухина: У молодых артистов хорошие тексты, но плохая музыка

«Выпускники Академии получают правильное человеческое образование. В Академии закладывают фундамент очень правильных векторов общения с радиостанциями, со СМИ, с аудиторией. Такого не делает никто», - подчеркнул Паньков.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский
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