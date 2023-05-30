«НАШЕ Радио»: Академия Кормухиной учит музыкантов общаться с аудиторией

«Выпускники Академии получают правильное человеческое образование. В Академии закладывают фундамент очень правильных векторов общения с радиостанциями, со СМИ, с аудиторией. Такого не делает никто», - подчеркнул Паньков.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».

