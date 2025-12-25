Проект «Джаз на воде» представил программу на январь

Группа Legruvy, ансамбль JazzPlay, 100% Jazz band & Стефания Дамоциди и Виталий Кись станут участниками проекта «Джаз на воде» в январе при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».

Так, 8 января на сцене панорамной яхты выступит группа Legruvy – интернациональный коллектив, который запомнился выступлениями на фестивалях «Chess&Jazz 2024», «Джаз-пленэр», «International Meditation Day». Группа представит собственные версии известных композиций, исполнит хиты Майкла Джексона, Джеймса Брауна, Боба Марли и Адель.

В следующий четверг января, 15 января на сцену выйдет джазовый ансамбль JazzPlay. С квартетом выступит Саша Магерова – певица и автор песен, одна из самых самобытных исполнителей московской джазовой сцены. В составе коллектива также: Владислав Гафиятов – фортепиано, Даниил Дубровский – саксофон, Марат Гафиятов – контрабас, бас гитара, Артём Самойлов – барабаны.

22 января перед зрителями выступит 100% Jazz band & Стефания Дамоциди (Россия/Греция) с новой программой «С любовью, Джаз», в которую войдут культовые песни из репертуара Френка Синатры, Эллы Фицджеральд, Сары Вонг, Мерлин Монро, Луи Армстронга и других легенд.

Завершится месяц 29 января программой «Рандеву с джазом» от столичного джазового гитариста Виталия Кись. В нее войдут как известные и любимые зрителями джазовые стандарты, так и авторские песни.

Посадка гостей на яхту каждый четверг начинается в 19:00 на причале Гостиница «Украина», время отплытия - 20:00.

