Проект «Джаз на воде» анонсировал программу на ноябрь

Коллективы Eliza’s Band, MankaGroove, квартет Анны Королевой, певица Катерина Балыкбаева, «Агафонников-Band» и Александра Шерлинг станут участниками проекта «Джаз на воде» в ноябре при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».



Традиционно концерты проходят каждый четверг. Посетители отправляются в путешествие на роскошной яхте под джазовый аккомпанемент.



Программу последнего осеннего месяца 6 ноября откроет коллектив Eliza’s Band. Его лидер — Елизавета Юргина — московская саксофонистка, певица и композитор,участница известных фестивалей. Она выступит в жанре, сочетающем ритмы бибола, фанка, латинских мелодий и мелодичного блюза.



Через неделю, в четверг 13 ноября, на сцену корабля взойдет квартет Анны Королёвой. Эксклюзивно для проекта «Джаз на воде» группа выступит с программой Song for Sax, которая состоит из мировых хитов джаза, а также личных композиций Королевой в стилях джаз-фанк и соул-джаз.



Следующий концерт в виде исключение состоится в понедельник 17 ноября. Оно будет посвящено дню рождению флотилии «Рэдиссон Ройал». Зрителей ждет выступление Катерины Балыкбаевой, эстрадно-джазовой певицы и участницы пятого сезона шоу «Голос». Ее творчество основано на латиноамериканском джазе, но она также исполняет романсы и композиции других жанров.



20 ноября перед гостями выступит MankaGroove. Группа играет авторский джаз-рок, фанк, блюз и диско-поп на русском и английском языках. Коллектив является обладателем Бриллиантового кубка Koktebel Jazz Party и частым участником джазовых фестивалей. В его составе сыграют Ирина Чувакова, Алексей Любчик, Денис Василевский, Вячеслав Быстров и Роман Бондаренко.



«Агафонников-Band» и Александра Шерлинг выступят на заключительной осенней прогулке на воде 27 ноября. Они выйдут на сцену с программой «Джазовые дивертисменты», где продемонстрируют гостям как авторские произведения, так и джазовые стандарты. Исполнители, Владимир Агафонников, известный московский пианист и композитор, и Александра Шерлинг, лауреат премий «Триумф» и «Браво-брависсимо», соединят классическую школу джаза с современной импровизацией.

