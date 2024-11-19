Продюсера Куинси Джонса посмертно наградили почетным «Оскаром»
Американского музыканта, композитора и продюсера Куинси Джонса посмертно наградили «Оскаром» за достижения всей жизни. Об этом сообщает New Musical Express.
Отмечается, что 91-летний музыкант должен был лично получить награду и даже приготовил по этому поводу речь, которую в итоге зачитала его дочь Рашида Джонс.
«Я разделяю эту награду и честь со всеми замечательными и легендарными режиссёрами, актёрами и исключительными авторами песен, композиторами и музыкантами, с которыми у меня сложились тесные дружеские отношения за семь десятилетий моей работы в этом бизнесе», - говорится в тексте обращения.
Куинси Джонс умер 3 ноября 2024 года, сообщает RT. За свою карьеру он работал не только над музыкой для фильмов, но и сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Эллой Фитцджеральд, Диной Вашингтон и другими. За свою карьеру он получил 27 премий «Грэмми». Также он известен как продюсер самого продаваемого альбома в истории музыки — пластинки «Thriller» Майкла Джексона.
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