Продюсера Куинси Джонса посмертно наградили почетным «Оскаром»

Отмечается, что 91-летний музыкант должен был лично получить награду и даже приготовил по этому поводу речь, которую в итоге зачитала его дочь Рашида Джонс.

«Я разделяю эту награду и честь со всеми замечательными и легендарными режиссёрами, актёрами и исключительными авторами песен, композиторами и музыкантами, с которыми у меня сложились тесные дружеские отношения за семь десятилетий моей работы в этом бизнесе», - говорится в тексте обращения.

Куинси Джонс умер 3 ноября 2024 года, сообщает RT. За свою карьеру он работал не только над музыкой для фильмов, но и сотрудничал с Фрэнком Синатрой, Эллой Фитцджеральд, Диной Вашингтон и другими. За свою карьеру он получил 27 премий «Грэмми». Также он известен как продюсер самого продаваемого альбома в истории музыки — пластинки «Thriller» Майкла Джексона.

