Продюсер Рудченко рассказал, что гонорар Кадышевой вырос до семи миллионов рублей

С ростом популярности гонорар певицы Надежды Кадышевой вырос с 1,5 миллиона рублей до семи миллионов рублей, рассказал продюсер Павел Рудченко.

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«По некоторым источникам гонорар с полутора миллионов дошел до пяти или семи миллионов. Видимо, варьируется, исходя из мероприятий», - заявил он в беседе с aif.ru.

По словам Рудченко, популярность Кадышевой - феномен. При этом востребованность артистки отчасти связана с мировым трендом на русское народное, а также с популярностью песни Татьяны Куртуковой «Матушка».

Ранее вокалистка группировки «Ленинград» Зоя (Ксения Руденко) рассказала «Радиоточке НСН», что мечтает записать песню с Димой Биланом и Надеждой Кадышевой.

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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