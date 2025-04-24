Продюсер Рудченко рассказал, что гонорар Кадышевой вырос до семи миллионов рублей

«По некоторым источникам гонорар с полутора миллионов дошел до пяти или семи миллионов. Видимо, варьируется, исходя из мероприятий», - заявил он в беседе с aif.ru.

По словам Рудченко, популярность Кадышевой - феномен. При этом востребованность артистки отчасти связана с мировым трендом на русское народное, а также с популярностью песни Татьяны Куртуковой «Матушка».

Ранее вокалистка группировки «Ленинград» Зоя (Ксения Руденко) рассказала «Радиоточке НСН», что мечтает записать песню с Димой Биланом и Надеждой Кадышевой.

