Продюсер Рудченко: Инстасамку сложно представить в роли солистки «Ленинграда»

По его словам, исполнительница сделала довольно неплохую сольную карьеру и её имя - это «готовый бренд, приносящий деньги».

Эксперт отметил, что если Инстасамка войдет в состав группы «Ленинград», то это «будет сдачей позиций».

«Для каких-то коллабораций они возможно со Шнуровым и соберутся... В этом я не сомневаюсь... Но я, во-первых, не вижу её на позиции вокалистки группы «Ленинград», а во-вторых, абсолютно в это не верю», — заключил продюсер.

Ранее группа «Ленинград» объявила, что певица Инстасамка станет новой солисткой, в планах коллектива выпуск нового альбома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

