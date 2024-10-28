Продюсер Рудченко: Инстасамку сложно представить в роли солистки «Ленинграда»

Певицу Инстасамку (Дарья Зотеева) сложно представить в роли постоянной солистки «Ленинграда». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Группа «Ленинград» представила клип «Ёлки. Тёлки. Озеро»

По его словам, исполнительница сделала довольно неплохую сольную карьеру и её имя - это «готовый бренд, приносящий деньги».

Эксперт отметил, что если Инстасамка войдет в состав группы «Ленинград», то это «будет сдачей позиций».

«Для каких-то коллабораций они возможно со Шнуровым и соберутся... В этом я не сомневаюсь... Но я, во-первых, не вижу её на позиции вокалистки группы «Ленинград», а во-вторых, абсолютно в это не верю», — заключил продюсер.

Ранее группа «Ленинград» объявила, что певица Инстасамка станет новой солисткой, в планах коллектива выпуск нового альбома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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