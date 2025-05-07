Продюсер рассказал, что гонорар Jony за концерт составляет шесть миллионов рублей

По его словам, исполнитель в данный момент является одним из наиболее оплачиваемых артистов России.

Дворцов также добавил, что в перспективе Jony смог бы обогнать в популярности таких певцов, как Дима Билан и Сергей Лазарев. При этом артиста отличает хорошая репутация.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что с ростом популярности гонорар певицы Надежды Кадышевой вырос с 1,5 миллиона рублей до семи миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

