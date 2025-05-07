Продюсер рассказал, что гонорар Jony за концерт составляет шесть миллионов рублей

Певец Jony зарабатывает за один концерт шесть миллионов рублей, заявил продюсер Сергей Дворцов изданию «Страсти».

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По его словам, исполнитель в данный момент является одним из наиболее оплачиваемых артистов России.

Дворцов также добавил, что в перспективе Jony смог бы обогнать в популярности таких певцов, как Дима Билан и Сергей Лазарев. При этом артиста отличает хорошая репутация.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что с ростом популярности гонорар певицы Надежды Кадышевой вырос с 1,5 миллиона рублей до семи миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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