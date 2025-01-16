Продюсер назвал размер гонорара Олега Газманова

Певец Олег Газманов зарабатывает за выступление от трех до пяти миллионов рублей, рассказал в беседе с порталом «Страсти» продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

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По его словам, артист сегодня популярен среди организаторов событий.

Уточняется, что Газманова приглашают выступить на разных мероприятиях, в том числе на государственных патриотических концертах.

Ранее российские певцы Шаман (Ярослав Дронов) и Олег Газманов предложили создать сборник патриотических песен для школьников. Их поддержали и депутаты, которые также выступили за то, чтобы эти песни изучали в школах на уроках музыки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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