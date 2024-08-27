Продюсер Пригожин раскрыл секрет успеха хита «Третье сентября»

Российская аудитория сделала песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского хитом, сказал продюсер Иосиф Пригожин.

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«Песня «Третье сентября» хитовая, она нашла отклик у аудитории. Он смог сделать это днем Шуфутинского, которого все ждут каждый год как Новый год, как фильм «Ирония судьбы». Удалось довести до такой кондиции. Я думаю, успех определяет общество», - сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Продюсер выразил уверенность, композиция «Третье сентября» будет жить еще очень долго.

Ранее певец Андрей Губин заявил, что у него накопилось нового материала на 10 альбомов, отмечает RT. Он сказал, что написал не менее 100 новых песен, и намерен выпускать их «одну за одной», как только позволит здоровье.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
ТЕГИ:Иосиф ПригожинМузыкаМузыканты

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