Продюсер Пригожин раскрыл секрет успеха хита «Третье сентября»
27 августа 202420:59
Российская аудитория сделала песню «Третье сентября» Михаила Шуфутинского хитом, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Песня «Третье сентября» хитовая, она нашла отклик у аудитории. Он смог сделать это днем Шуфутинского, которого все ждут каждый год как Новый год, как фильм «Ирония судьбы». Удалось довести до такой кондиции. Я думаю, успех определяет общество», - сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Продюсер выразил уверенность, композиция «Третье сентября» будет жить еще очень долго.
Ранее певец Андрей Губин заявил, что у него накопилось нового материала на 10 альбомов, отмечает RT. Он сказал, что написал не менее 100 новых песен, и намерен выпускать их «одну за одной», как только позволит здоровье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru