Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, которые были введены в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России, следует из картотеки на сайте суда.

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Артистка считает, что Совет ЕС допустил нарушения при введении ограничений против нее, в частности — не указал причину, не выполнил «бремя доказывания» и не учел принцип свободы выражения мнения и творчества.

Евросоюз ввел санкции против Гагариной 24 июня. Россияне, попавшие в санкционный список, не могут въезжать на территорию ЕС.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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