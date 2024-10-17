Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде
Певица Полина Гагарина обратилась в Европейский суд с требованием снять с нее ограничения, которые были введены в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против России, следует из картотеки на сайте суда.
Артистка считает, что Совет ЕС допустил нарушения при введении ограничений против нее, в частности — не указал причину, не выполнил «бремя доказывания» и не учел принцип свободы выражения мнения и творчества.
Евросоюз ввел санкции против Гагариной 24 июня. Россияне, попавшие в санкционный список, не могут въезжать на территорию ЕС.
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