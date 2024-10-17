Полина Гагарина оспорила санкции в Европейском суде

Артистка считает, что Совет ЕС допустил нарушения при введении ограничений против нее, в частности — не указал причину, не выполнил «бремя доказывания» и не учел принцип свободы выражения мнения и творчества.

Евросоюз ввел санкции против Гагариной 24 июня. Россияне, попавшие в санкционный список, не могут въезжать на территорию ЕС.

Ранее в Нидерландах разблокировали яхту музыканта Гарика Сукачева, напоминает RT.

