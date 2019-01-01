Андрей Матвеев: На «НАШЕСТВИИ» попадаешь в другую реальность

Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора «Мультимедиа Холдинга» Андрей Матвеев рассказал, что впервые попал на «НАШЕСТВИЕ» в далеком 2000-м году.

«У меня первое «НАШЕСТВИЕ» - это 2000-й год, Раменское. Вроде бы по времени это было достаточно давно, а вроде бы позавчера. Все помню очень хорошо, ощущений очень много, все же тогда это было необычное явление – под открытым небом такое большое мероприятие. Погода была немножко похожая на ту, что сейчас в эти дни проходит. Конечно, все мы были моложе на 20 лет. И тогда поразила свобода всех участников: зрителей, артистов, персонала. Радует года к году это ощущение позитива, ощущение того, что ты забываешь внешний мир в эти дни, тебе кажется, что совершенно в другой реальности находишься. Это круто», - сказал он.

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей.

