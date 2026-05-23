Игорь Краев назвал короткие видео главным инструментом продвижения артистов

Продюсер подчеркнул: музыкальные рилсы должны быть устроены так, чтобы зритель мог без проблем запускать их на повторе — начало и конец ролика обязаны бесшовно стыковаться. По словам Краева, именно такой подход способен обеспечить органический рост просмотров в десятки и сотни раз.

Кроме того, на шоукейс‑концерте «Top Hit Live!» он отметил важность добавления субтитров с текстом песни и обязательного указания имени артиста прямо в ролике. Эти рекомендации, как считает Краев, помогают музыкантам существенно расширить охват аудитории и укрепить своё присутствие в цифровых пространствах.

Ранее A&R-директор музыкального лейбла «S&P Digital» Денис Глазин в пресс-центре НСН жестко выступил за ограничения треков, созданных искусственным интеллектом (ИИ).

