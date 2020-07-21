Продюсер концерта Мадонны опроверг штраф за гей-пропаганду в $1 млн
Российский промоутер Мадонны заявил НСН, что неожиданные заявления американской певицы являются выдумкой.
Певица Мадонна рассказала, что получила штраф в 1 миллион долларов за концерт восьмилетней давности в Петербурге. Якобы так ее наказали за пропаганду ЛГБТ-сообщества.
«Я была оштрафована правительством за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила…», — написала Мадонна в Twitter.
Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который проводил тот концерт, заявил НСН, что Мадонна явно ввела в заблуждение общественность, потому что никаких штрафов ей не выписывали.
«Мадонна не выступала в защиту геев. Она сказала разумные вещи, которые были спровоцированы Виталием Милоновым. Он сообщил, что когда Мадонна приедет в Санкт-Петербург и станет высказываться по поводу гей-сообщества, тогда ее оштрафуют», - уточнил собеседник НСН.
«Мадонна сказала, что здесь есть лесбиянки, геи, мусульмане и христиане, евреи…Она указала, что все мы люди и нужно терпимее относиться друг к другу», - процитировал певицу Евгений Финкельштейн.
По словам Финкельштейна, на него Союзом православных граждан России был подан иск, и в течение пары лет этот вопрос решался. В итоге суд стал на сторону промоутеров, никаких претензий к Мадонне не было. Финкельштейн отметил, что после того концерта в России был проведен еще один.
«Мне не очень понятно, почему она этот эпизод вспомнила. Может быть, это общая тенденция представлять Россию в негативном ракурсе. Но это ведь происходит не только на концертах Мадонны, но Леди Гаги, Дженнифер Лопес. Все пытаются пропиариться на больших артистах, мы давно к этому привыкли. Какая-то надуманная борьба с геями, законы, которые не работают. Это не красит нас ни с какой стороны», - высказал свое мнение продюсер.
Согласно закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, нарушение которого усмотрели активисты, Мадонне грозил штраф всего в 5 тысяч рублей.
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