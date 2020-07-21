Продюсер концерта Мадонны опроверг штраф за гей-пропаганду в $1 млн

Певица Мадонна рассказала, что получила штраф в 1 миллион долларов за концерт восьмилетней давности в Петербурге. Якобы так ее наказали за пропаганду ЛГБТ-сообщества.

«Я была оштрафована правительством за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила…», — написала Мадонна в Twitter.

Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который проводил тот концерт, заявил НСН, что Мадонна явно ввела в заблуждение общественность, потому что никаких штрафов ей не выписывали.

«Мадонна не выступала в защиту геев. Она сказала разумные вещи, которые были спровоцированы Виталием Милоновым. Он сообщил, что когда Мадонна приедет в Санкт-Петербург и станет высказываться по поводу гей-сообщества, тогда ее оштрафуют», - уточнил собеседник НСН.