Милонов требует запретить прокат мультфильма «Вперед» из-за ЛГБТ-персонажа

В мультфильме «Вперед» впервые официально появится ЛГБТ-персонаж, им станет девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в отношении нового фильма компании Marvel «Вечные». Парламентарий считает, что фильм не должен попасть в российские кинотеатры в связи с наличием в нем супергероев-гомосексуалистов. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил, что депутату «везде видится гомосексуализм».

