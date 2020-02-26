Милонов требует запретить прокат мультфильма «Вперед» из-за ЛГБТ-персонажа
Депутат Госдумы Виталий Милонов требует запретить мультфильм «Вперед» от студии Pixar, российская премьера которого запланирована на 5 марта.
Причина в ЛГБТ-персонаже, из-за чего Милонов назвал анимационную ленту «идеологической диверсией» и «пропагандой гомосексуализма среди детей».
Депутат намерен обратиться с требованием запретить показывать «Вперед» в России в Минкультуры РФ, сообщает РИА Новости.
В мультфильме «Вперед» впервые официально появится ЛГБТ-персонаж, им станет девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с критикой в отношении нового фильма компании Marvel «Вечные». Парламентарий считает, что фильм не должен попасть в российские кинотеатры в связи с наличием в нем супергероев-гомосексуалистов. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил, что депутату «везде видится гомосексуализм».
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