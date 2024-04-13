Продюсер Иосиф Пригожин назвал рэпера MACAN лучшим артистом России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru назвал лучшего артиста России.

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По его словам, рэпер MACAN занимает первую строчку в топе отечественных звезд.

Пригожин также отметил исполнительницу Анну Asti. Он заявил, что певица «очень крута» и заслуживает внимания. Пригожин также сказал, что герои и фавориты на эстраде меняются ежегодно.

Ранее новый проект рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) Rabochiy Gorodok представил первый альбом под названием «Lombard», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Иосиф ПригожинМузыкаМузыканты

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