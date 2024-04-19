Тейлор Свифт выпустила новый альбом Tortured Poets Department
Американская певица Тейлор Свифт представила студийный альбом Tortured Poets Department и антологию к нему, состоящую из 31 трека.
В одиннадцатый альбом исполнительницы вошли совместные композиции с Post Malone и Florence and The Machine. По словам Свифт, новые песни рассказывают об одном из периодов ее жизни. Центральной темой релиза вновь стала любовная история.
При этом 17 апреля, за два дня до официальной даты выхода альбома, половину композиций слили в сеть. За первые часы новые песни артистки скачали 174 тысячи человек, что стало очередным рекордом для музыкальной индустрии.
Ранее вновый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки. Кроме того, альбом Cowboy Carter — вторая часть трилогии Бейонсе Renaissance, напоминает «Радиоточка НСН».
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