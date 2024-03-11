«Агутин и Баста»: В топе востребованных артистов РФ не нашлось места молодым звездам
Популярность артистов стоит оценивать по их востребованности на частных событиях, а не только по полным концертным залам, заявил НСН промоутер Андрей Фомин.
Самым популярным артистом России можно назвать Леонида Агутина, поскольку он востребован на частных событиях, а его концерты расписаны на два года вперед, рассказал НСН продюсер и промоутер Андрей Фомин.
Ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на гастрольные графики и продажи билетов звезд, представила топ артистов России. По данным издания, самыми востребованными исполнителями сегодня являются SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс. Однако Фомин усомнился в актуальности подобной статистики, также добавил, что за последние два года российская эстрада потеряла почти половину исполнителей.
«Рейтинг кажется необъективным. По моим наблюдениям, самым востребованным артистом сегодня является Леонид Агутин, его концерты расписаны на два года вперед. Вторым по популярности я бы назвал рэпера Басту. При этом, не знаю ни одного частного события, куда бы пригласили SHAMAN. Его популярность определяется огромным дефицитом оставшихся артистов. За последние годы эстрада потеряла как минимум 40% артистов, потому оставшиеся 60% сейчас имеют в два раза большую востребованность», - сказал он.
Собеседник НСН при этом затруднился назвать молодых звезд, которых также можно было бы назвать востребованными артистами.
«Это другая плоскость аудитории, я их не замечаю. SHAMAN действительно популярный артист, но если смотреть дальше из молодых – Zivert не выдержала и ушла со сцены. INSTASAMKA – смешно, ненастоящий артист. Пока не вижу новых молодых звезд на большом поле», - пояснил Фомин.
Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым артистом в России на данный момент является Сергей Шнуров, его гонорар за выступление на стадионе «Лужники» составил миллион долларов, напоминает «Радиоточка НСН».
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