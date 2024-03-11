«Агутин и Баста»: В топе востребованных артистов РФ не нашлось места молодым звездам

Ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на гастрольные графики и продажи билетов звезд, представила топ артистов России. По данным издания, самыми востребованными исполнителями сегодня являются SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс. Однако Фомин усомнился в актуальности подобной статистики, также добавил, что за последние два года российская эстрада потеряла почти половину исполнителей.

«Рейтинг кажется необъективным. По моим наблюдениям, самым востребованным артистом сегодня является Леонид Агутин, его концерты расписаны на два года вперед. Вторым по популярности я бы назвал рэпера Басту. При этом, не знаю ни одного частного события, куда бы пригласили SHAMAN. Его популярность определяется огромным дефицитом оставшихся артистов. За последние годы эстрада потеряла как минимум 40% артистов, потому оставшиеся 60% сейчас имеют в два раза большую востребованность», - сказал он.