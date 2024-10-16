Продюсер Бабичев: Вероятность выступления Джареда Лето в России ничтожна

По его мнению, певец, который востребован на Западе, не станет рисковать своей карьерой ради посещения России.

«Услышать, что Джаред Лето скучает по российским фанатам, конечно, приятно... Но вероятность выступления в России в нынешних условиях настолько ничтожна, что, мне кажется, её даже обсуждать не стоит», — заключил критик.

Ранее в МИД Украины назвали оскорблением желание Джареда Лето выступить в России, сообщает RT.