Prodigy снимут фильм о Ките Флинте

Группа Prodigy готовит новый документальный фильм об истории коллектива и фронтмене команды Ките Флинте. К работе над картиной музыканты привлекли режиссёра Пола Дагдейла. Об этом пишет Pitchfork.

«Есть ощущение, что сейчас самое время рассказать историю нашей группы – всю её целиком», – говорится в официальном инстаграме коллектива.

Музыканты пообещали, что фильм будет сделан «с той же прямотой, что и музыка».

Фронтмен Prodigy Кит Флинт скончался в 2019 году в возрасте 49 лет. Годом ранее вышел последний студийный альбом группы «No Tourists».

