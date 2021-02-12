Prodigy снимут фильм о Ките Флинте
Группа Prodigy готовит новый документальный фильм об истории коллектива и фронтмене команды Ките Флинте. К работе над картиной музыканты привлекли режиссёра Пола Дагдейла. Об этом пишет Pitchfork.
«Есть ощущение, что сейчас самое время рассказать историю нашей группы – всю её целиком», – говорится в официальном инстаграме коллектива.
Музыканты пообещали, что фильм будет сделан «с той же прямотой, что и музыка».
Фронтмен Prodigy Кит Флинт скончался в 2019 году в возрасте 49 лет. Годом ранее вышел последний студийный альбом группы «No Tourists».
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