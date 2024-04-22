Продажи нового альбома Тейлор Свифт достигли 1,6 млн копий за день

Всего за день пластинка разошлась в США объемом в 1,6 миллиона копий. Речь идет как про физические, так и цифровые носители.

До этого лучший старт продаж был у певицы в октябре 2023 года «1989 (Taylor`s Version)». Той пластинке понадобилось пять дней, чтобы добраться до отметки в один миллион копий.

Ранее новый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки, напоминает «Радиоточка НСН».

