Продажи нового альбома Тейлор Свифт достигли 1,6 млн копий за день
Новый альбом The Tortured Poets Department американской певицы Тейлор Свифт стал самым лучшим ее релизом, передает Billboard.
Всего за день пластинка разошлась в США объемом в 1,6 миллиона копий. Речь идет как про физические, так и цифровые носители.
До этого лучший старт продаж был у певицы в октябре 2023 года «1989 (Taylor`s Version)». Той пластинке понадобилось пять дней, чтобы добраться до отметки в один миллион копий.
Ранее новый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оззи Осборна и Шер включат в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
- Опрос: 97% молодых россиян хотят стать предпринимателями
- Фильм «Карина» стал самым кассовым в якутском кино, заработав 34,8 млн рублей
- Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
- Россиян предупредили о мошенниках, продающих бронь в ЗАГСах
- Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
- Глава МИД Швеции анонсировал санкции ЕС против теневого флота России
- Продажи вейпов в России упали на 31% за год
- Депутат Лантратова призвала не допускать в школы бойцов СВО, судимых за насилие над детьми
- Продажи нового альбома Тейлор Свифт достигли 1,6 млн копий за день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru