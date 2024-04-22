Продажи нового альбома Тейлор Свифт достигли 1,6 млн копий за день

Новый альбом The Tortured Poets Department американской певицы Тейлор Свифт стал самым лучшим ее релизом, передает Billboard.

Певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes

Всего за день пластинка разошлась в США объемом в 1,6 миллиона копий. Речь идет как про физические, так и цифровые носители.

До этого лучший старт продаж был у певицы в октябре 2023 года «1989 (Taylor`s Version)». Той пластинке понадобилось пять дней, чтобы добраться до отметки в один миллион копий.

Ранее новый альбом Cowboy Carter представила Бейонсе. Работа стала восьмой студийной пластинкой артистки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети певицы
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