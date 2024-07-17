Продажи музыки на физических носителях выросли впервые за 20 лет
Мировые продажи музыки на физических носителях выросли впервые за 20 лет. Об этом со ссылкой на данные Official Charts Company и BPI сообщает Music Week.
В частности, за январь-июнь 2024 года в мире было продано 8 044 760 музыкальных компакт-дисков, пластинок и прочих носителей. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также отмечается, что во втором квартале текущего года рост продаж музыки на физических носителях составил 3,9%.
По данным издания, в последний раз увеличение спроса было зафиксировано в 2004 году, когда за год было приобретено 163,4 млн экземпляров - на 2,6% больше, чем в 2003-м.
Всего же за первые шесть месяцев 2024 года физические, цифровые и потоковые продажи музыки выросли на 9,8% и составили 98 548 427 единиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru