Продажи музыки на физических носителях выросли впервые за 20 лет

В частности, за январь-июнь 2024 года в мире было продано 8 044 760 музыкальных компакт-дисков, пластинок и прочих носителей. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что во втором квартале текущего года рост продаж музыки на физических носителях составил 3,9%.

По данным издания, в последний раз увеличение спроса было зафиксировано в 2004 году, когда за год было приобретено 163,4 млн экземпляров - на 2,6% больше, чем в 2003-м.

Всего же за первые шесть месяцев 2024 года физические, цифровые и потоковые продажи музыки выросли на 9,8% и составили 98 548 427 единиц.

Ранее 3% участников предновогоднего соцопроса заявили, что хотели бы получить в подарок от Деда Мороза книги и пластинки, сообщает RT.