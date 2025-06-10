Про основателя рок-группы «Три дня дождя» снимут документальный фильм
Креативный продюсер и режиссёр Виктория Ариничева снимет большой документальный про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова. Как сообщает пресс-служба коллектива, фильм эксклюзивно покажет один из онлайн-кинотеатров.
Отмечается, что фильм охватит период от концерта на ЦСКА Арене до большого сольника в столице Белоруссии. Центром ленты станет интервью Викторова, которое он дал после лечения в реабилитационном центре.
Авторы проекта пообещали показать дом певца и раскрыть подробности его жизни вне сцены и медиа. Сам Викторов расскажет о своих страхах и комплексах, о философии трезвости и создании альбома «Висхолдинг», записанного во время его нахождения в реабилитационном центре.
«Документальный фильм «Три дня дождя» раскроет эксклюзивные подробности периода реабилитации и расскажет о периоде между двумя стадионными концертами группы, во время которого Глеб продолжает борьбу с собственными демонами ради своего будущего», - говорится в сообщении.
Ранее Викторов написал своим поклонникам письмо, в котором рассказал о зависимости от веществ, одиночестве и поиске смысла жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал обвиняемого во взятке мэра Красноярска Логинова
- Про основателя рок-группы «Три дня дождя» снимут документальный фильм
- Песков назвал «уродливой пропагандой» информацию о России за рубежом
- Минобороны РФ заявило об ударе по военным предприятиям и объектам в Киеве
- СМИ: Число жертв нападения в школе в Австрии увеличилось до 11
- Песков: Россия несколько дней находится на границе с Украиной для передачи тел
- Израиль опроверг сообщения о поставках Украине комплексов Patriot
- Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера
- СМИ: Пять человек погибли при нападении в школе в Австрии
- Участница «Интервидения» от Белоруссии заявила, что знает наизусть песни Шамана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru