«Приснись жених невесте». Группа LASCALA о новом поле «Нашествия»

Фестиваль «Нашествие» состоится в этом году в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. Новая локация «Главного приключения года», по мнению вокалистки группы LASCALA Анна Грин, придаст опенэйру новизны.

«Я думаю, что новое поле «Нашествия» добавит новизны. Как в поговорке: спишь на новом месте, приснись жених невесте», - сказала артистка Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Грин также поделилась своими впечатлениями от последнего выступления группы на «Нашествии».

«Каждое выступление на «Нашествии» запоминается по-своему, но последнее по антуражу нас просто поразило! Мы выступали на закате, и в этот момент начали посадку воздушные шары. И я в какой-то момент понимаю, что надо бы петь, а я так залипла на шары. И я подумала: «Господи, как близко!» У меня было ощущение, что он в трех метрах от меня пролетел. Конечно, на видео, я потом поняла, что это совсем другие расстояния. Мне казалось, что я его даже потрогала. Я залипла на шар. И я помню, что пропустила куплет песни из-за этого. Это было кайфово!» - добавила она.

Кроме того, вокалистка коллектива вспомнила, как на их раннее выступление поклонники буквально бежали по полю «Нашествия».

«А на нашем втором или третьем «Нашествии» мы открывали сцену «Наше 2.0». Выступали сразу после зарядки в восемь часов утра. Я была уверена, что никто не придет, все будут спать. И мы выходим, начинаем играть первую песню, и я вижу: бежит чувак с матрасом и кричит: «Подождите, подождите!» Потом вижу, уже наши ребята палатки к сцене несут, кто-то умывается на ходу! Всем, кому надо было, все прибежали – поле было заполнено людьми!» - поделилась Грин.

Таким «Нашествие» видят артисты, выступающие на фестивале.

Ранее организаторы заявили ряд участников «Главного приключения года», в частности такие группы как «Крематорий», «Сплин»,«АлисА», «Машина времени», Louna, Нейромонах Феофан, Lumen и многие другие.

