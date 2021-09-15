«Пришла пора обновления». Анастасия Рогожникова - о том, почему «НАШЕ Радио» уже не то»

Программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала о новом эфире станции.



- Почему "«НАШЕ Радио» уже не то"?

- Потому что эту фразу мы читаем и слышим по нескольку раз в день от вечно всем недовольных «псевдослушателей», которые считают себя истинными знатоками того, каким именно должно быть «НАШЕ Радио». И в этот раз мы решили согласиться с этим тезисом и подтвердили его: «Да, действительно, «НАШЕ Радио» уже не то».

- Действительно «НАШЕ Радио» стало звучать по-другому?

- Началось все с того, что мы ощутили необходимость обновления. Мы всегда ставили новые группы в эфир, но это было не так плотно. И мы с нашим музыкальным редактором решили, что нужно сделать отдельную категорию новых-новых имен, которые, с одной стороны, давали бы «НАШЕму Радио» свежее звучание, а с другой стороны, стилистически не выбивались из того, что уже есть в основе эфира. Это большая заслуга наших музыкальных редакторов Саши и Никиты, что они за очень короткий срок смогли отобрать большое количество новых песен и коллективов. И в тестовом режиме мы запустили их в эфир уже в мае.

- Сразу ли был отклик от аудитории на новые песни и имена?

- Нам важно было протестировать отобранные композиции в эфире. Услышав, как преобразился эфир и ощутив свежесть новых песен, мы обратились к мнению нашей аудитории. Наши слушатели консервативны в своих предпочтениях, они знают, что включив «НАШЕ Радио» они услышат группы «АлисА», «Сплин»,«ЧайФ», «Кино», ДДТ и так далее. Но у аудитории обновление звучания станции не вызвало отторжения.

- Как вы это выяснили?

- Запустив нашу идею, мы просили слушателей поделиться своим мнением. Когда ведущий видел новую песню в плейлисте, которая стояла с отбивкой «Слушай новое, слушай на «НАШЕм», он просил аудиторию отреагировать на нее. Люди писали много сообщений нам, и в основном это было что-то хорошее, им нравилось то, что они слышали. Реже встречались плохие отзывы, но это тоже точка зрения и мы за нее благодарны. А однажды, что нас очень удивило и порадовало, был час без ведущего, но люди заметили новую песню, и пришло огромное количество смс-сообщений.

- Игры с форматом и звучанием радиостанции очень опасны. У «НАШЕго Радио» был опыт смены звучания, опирались ли вы на него?

- Тогда новая музыка встала во главе всего, и она заменила собой весь основной эфир. Таких радикальных перемен мы стараемся избегать, сохраняя баланс между новым звучанием и тем, что люди хотят слышать, когда включают «НАШЕ Радио».

- Молодые группы и радиоэфир, по мнению многих, не совместимы, так как новое поколение теперь уделяет внимание Интернету и стримингу. Разделяете ли вы эту точку зрения?

- По факту да, многие из добавленных в эфир групп отлично существовали в мире Интернета, они собирали залы и прекрасно себя чувствовали. Но как однажды сказал Юра Музыченко из группы The Hatters: «Радио нам дало народность». И я с ним согласна, радио дает узнаваемость у большего количества людей и народную любовь. Думаю, то же самое даст и эфир на «НАШЕм Радио» новым командам в нашем вещании.

- Молодым командам попадание в эфир станции дает «народность», эфиру придает свежести, а что получает аудитория?

- Очень многие СМИ идут от потребностей своей аудитории, основываясь на проверенном звучании станции. И с этой проторенной тропинки они не сворачивают. Мы пошли по-другому пути, наша аудитория нам доверяет, и мы ни в коем случае не берем на себя роль учителей, но показываем, что есть и другая музыка, еще и так звучать может группа и вместе с ней и любимая станция. Наша аудитория знает, что «НАШЕ Радио» плохого не посоветует. И таким образом, нам удается формировать и у постоянных слушателей, и у тех, кто только к нам присоединяется, новый формат «слушания» станции. Где в одном потоке могу встретиться разно стилистические группы, каждая из которых звучит по-своему интересно, а вместе они создают уникальный формат из нового и уже хорошо знакомого и любимого. И одно другому не мешает. . И поэтому мы и говорим ««НАШЕ Радио» уже не то»

- Как попасть музыкантам в поле зрение «НАШЕго Радио»?

- Мы отслушиваем 99,9 % того материала, который приходит на мои личные почтовые ящики, на почту нашего музыкального редактора Саши, на общий ящик «НАШЕго Радио». И мы отвечаем на 99,9 % писем. И отвечаем даже на те письма, в которых нам музыканты задают вопрос: «что нам сделать, чтобы звучать на «НАШЕм Радио», оцените наше творчество». Я отвечаю так в письмах и скажу это и сейчас: «Друзья, мы не музыкальные продюсеры, чтобы оценивать песни». Мы можем лишь оценить с точки зрения потенциальной ротации: может у нас встать песня в эфир или нет. Если мы слышим, что песня нам подходит, то мы отправляем ее на худсовет и при положительном решении песня появляется в эфире «НАШЕго Радио». В том же случае, если не подходит тот материал, который был прислан, мы об этом говорим и выражаем готовность послушать другие песни коллектива. И остается 1% , что мы не слушаем и не отвечаем, письма, к сожалению, так часто бывает, уходят в спам или в письмо вложены ломаные, битые ссылки. Однако мы всегда в диалоге и на связи и с нашей аудиторией, и артистами, и потенциальными новыми музыкантами.

- Закончится ли обновление звучания эфира с уже добавленными группами или будут еще?

- Мы не ограничиваемся тем, количеством новых имен, которые уже появились в эфире. Новые имена еще будут появляться. И мы как никто заинтересованы, чтобы эти имена появлялись, потому что они нам нужны! И всем от этого будет хорошо: люди получат новую музыку, классный эфир и отличное настроение, музыканты получат большую популярность.

