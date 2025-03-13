«Меня часто ругают!»: В чем феномен Антона Беляева и его группы Therr Maitz

Несколько лет назад в одном из интервью Беляев признавался, что семья для него важнее работы.

«Никогда не планировал вступать в брак, никогда не мечтал о ребенке. А я сейчас на 90% отец, остальное – бонусы. Немножко музыкой занимаюсь и что-то еще», - рассказывал музыкант.

При этом Антон все-таки скромничает, говоря о своем музыкальном промысле. Музыкой он начал заниматься еще в пять лет, тогда и поступил в музыкальную школу. Сам Беляев рассказывал, что мечтал играть на барабанах, но туда брали только ребят постарше. Пришлось идти на фортепиано… А потом участвовать в конкурсах и получать награды.

В возрасте 13-14 лет Беляев активно начал интересоваться джазом, а в 16 лет уже стал частью молодежного джазового оркестра в Магадане.

На фоне увлечения музыкой Антон был отчислен из девятого класса гимназии, окончил этот класс в другой школе, а потом поступил в музыкальное училище по классу фортепиано. Но и здесь его ждала неудача, парня снова отчислили из-за неуспеваемости. Все свое время тогда Антон отдавал джазу, на формальности в виде учебы просто не было сил. В 1997 году он окончил обычную Гимназию №30.

После этого родители настойчиво посоветовали юному музыканту перебраться в Хабаровск, где Беляев стал частью Хабаровского государственного института искусств и культуры – поступил на отделение эстрады и джаза. Никто тогда еще не подозревал, что именно отсюда начнется большой путь коллектива Therr Maitz. В столице Хабаровского края Беляев работал арт-директором в нескольких клубах, в одном из которых и началась история группы.

ПОЧТИ КАК БИТЛЫ

Therr Maitz (читается как «Тэр мэйтс») — российская инди-группа, которую Антон Беляев основал в 2003 году, но гораздо раньше музыкант начал создавать композиции, которые и легли в основу творчества популярного сегодня коллектива.

Из звуковых фрагментов, записанных в Магадане до 1998 года, например, был сделан трек The Flow, а также Paris Line. Примечательно, что у коллектива практически все песни на английском языке.