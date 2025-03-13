«Меня часто ругают!»: В чем феномен Антона Беляева и его группы Therr Maitz
Антон Беляев известен как музыкант, продюсер, основатель Therr Maitz и автор «стадионного» проекта «LAB». Обыватели узнали о нем после успешного участия в «Голосе», профессиональное сообщество же признает Антона «феноменом», хоть и ругает за вечные каверы.
Антон Беляев - музыкант, продюсер, композитор, основатель музыкального коллектива Therr Maitz, создатель аранжировок для собственного проекта «LAB с Антоном Беляевым».
В популярном телевизионном шоу «Голос» Антон дошел до полуфинала, а затем пробрался и в кресло наставника - трижды. Коллеги по цеху восхищаются безупречным стилем музыканта, который, конечно, прослеживается в любом его проекте. А 12 марта стало известно, что Беляев занял должность главного редактора журнала «Правила жизни».
НСН выясняет, как Беляеву удается везде оставлять свой авторский след, но не быть при этом «навязчивым», не мелькать в «скандальных» заголовках СМИ, а иногда оставаться за кулисами даже собственных громких проектов.
«НЕМНОЖКО МУЗЫКОЙ ЗАНИМАЮСЬ»
Родился Антон Беляев в Магадане (18 сентября 1979), к своим 45 годам успел обзавестись прекрасной женой Юлией, которая закончила журфак МГУ им. Ломоносова, работала в различных СМИ и на телевидении, а теперь занимает пост директора Therr Maitz. Пара сыграла свадьбу в 2012 году, а через пять лет у них родился сын Семен.
Несколько лет назад в одном из интервью Беляев признавался, что семья для него важнее работы.
«Никогда не планировал вступать в брак, никогда не мечтал о ребенке. А я сейчас на 90% отец, остальное – бонусы. Немножко музыкой занимаюсь и что-то еще», - рассказывал музыкант.
При этом Антон все-таки скромничает, говоря о своем музыкальном промысле. Музыкой он начал заниматься еще в пять лет, тогда и поступил в музыкальную школу. Сам Беляев рассказывал, что мечтал играть на барабанах, но туда брали только ребят постарше. Пришлось идти на фортепиано… А потом участвовать в конкурсах и получать награды.
В возрасте 13-14 лет Беляев активно начал интересоваться джазом, а в 16 лет уже стал частью молодежного джазового оркестра в Магадане.
На фоне увлечения музыкой Антон был отчислен из девятого класса гимназии, окончил этот класс в другой школе, а потом поступил в музыкальное училище по классу фортепиано. Но и здесь его ждала неудача, парня снова отчислили из-за неуспеваемости. Все свое время тогда Антон отдавал джазу, на формальности в виде учебы просто не было сил. В 1997 году он окончил обычную Гимназию №30.
После этого родители настойчиво посоветовали юному музыканту перебраться в Хабаровск, где Беляев стал частью Хабаровского государственного института искусств и культуры – поступил на отделение эстрады и джаза. Никто тогда еще не подозревал, что именно отсюда начнется большой путь коллектива Therr Maitz. В столице Хабаровского края Беляев работал арт-директором в нескольких клубах, в одном из которых и началась история группы.
ПОЧТИ КАК БИТЛЫ
Therr Maitz (читается как «Тэр мэйтс») — российская инди-группа, которую Антон Беляев основал в 2003 году, но гораздо раньше музыкант начал создавать композиции, которые и легли в основу творчества популярного сегодня коллектива.
Из звуковых фрагментов, записанных в Магадане до 1998 года, например, был сделан трек The Flow, а также Paris Line. Примечательно, что у коллектива практически все песни на английском языке.
В 2006 году Антон «перевез» Therr Maitz в Москву. Сегодня в состав группы входят сам Антон Беляев, Дмитрий Павлов (акустический гитарист), Виктория Жук (вокалистка), Дмитрий Фомин (бас-гитарист), Игнат Кравцов (ударник), Хорхе Паласио (перкуссионист) и Илья Камалдинов (гитарист).
Как и многое в судьбе Беляева, название коллективу определил случай. Необычное звучание - это на самом деле производное от слова «термиты».
«На одной из вечеринок по залитому алкоголем столу ползали муравьи. Так родилось английское — Termites, которое мы разделили на две части. Мы решили, что это такой псевдоним человека», - объяснял Антон пытливым журналистам.
А журналисты настойчиво сравнивают «термитов» с «жуками» - почти как The Beatles!
Сам Беляев в период с 2006 по 2013 год успел поработать продюсером для ряда российских звезд, включая Тамару Гвердцители и Полину Гагарину. Деятельность Therr Maitz c 2006 по 2010 была заморожена. А с 2011 года Беляев вернулся к проекту, группа поехала с концертами по городам.
«ГОЛОС»: ВЗЛЕТ И НАГРАДЫ
Новым импульсом для Беляева и его команды стало успешное участие Антона в проекте «Голос» на Первом канале.
Беляев стал участником второго сезона проекта в 2013 году. Тогда к нему повернулись все наставники, он выбрал команду Леонида Агутина, который выгнал его на стадии «поединков». Пелагея тогда спасла Беляева, после чего ему удалось пройти до полуфинала.
В индустрии уверены, что многогранные таланты Беляева раскрылись массовой аудитории именно после телевизионного проекта. Подтверждением тому стали награды Therr Maitz, постоянное приглашение коллектива на другие передачи, а также взлет личной карьеры Антона.
Лето 2014 года прошло для коллектива под эгидой гастрольного тура по России, тогда команда посетила практически все крупнейшие опен-эйры страны.
В том же году группа завоевала статус «самого востребованного российского коллектива» по версии ежегодной национальной премии «Событие года». В 2015 году команда музыкантов под руководством Беляева стала исполнителем года в российском iTunes и Apple Music, а также и лучшим российским артистом по версии премии MTV Europe Music Awards.
Вернулся к «Голосу» Беляев ровно спустя десять лет. В 2023 году его пригласили в проект в качестве наставника, на что он с радостью согласился. В 2024 и 2025 годах Беляев повторно занял кресло с «красной кнопкой».
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Стремление Беляева выходить за музыкальные рамки, экспериментировать со стилями и аранжировками плавно подтолкнуло его к созданию проекта «LAB с Антоном Беляевым».
В 2019 году состоялась премьера шоу, в котором музыканты Therr Maitz и приглашенный артист вместе создавали новое произведение. Всем известные песни стали зазвучали по-новому при участии струнного оркестра и хора МГИК под руководством Этери Бериашвили. Суть шоу - предоставить приглашенному гостю возможность выступить в новом качестве, исполнить неожиданную для себя композицию в таком же необычном прочтении.
За четыре сезона в проекте, который успешно выходил на стримингах, приняли участие Полина Гагарина, FEDUK, Леван Горозия, Валерий Сюткин, Любовь Успенская, Леонид Агутин, Баста, Лев Лещенко, Клава Кока, Вячеслав Бутусов и другие популярные артисты. Телевизионный путь проект закончился в 2023 году.
Успех авторского проекта Беляева перевел «Лабораторию» на новый этап развития – на стадионы. Новое шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым состоится 31 мая на «ВТБ Арене».
ЧТО ЕЩЕ: «ЛЕД», ПРЕПОДАВАНИЕ, И СВОИ «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
В 2018 году Беляев решился на кавер песни «Лететь», композиция стала центральной в фильме «Лед». Музыкант выступил композитором картины совместно с Дмитрием Селипановым. За работу над музыкой к фильму Беляев и Селипанов удостоились премии «Золотой орел».
В том же году Беляев стал членом Национальной академии искусства и науки звукозаписи, а еще через год – решил передавать свои знания молодому поколению в Московской школе кино, где стал ментором блока MusicVideo на режиссерском направлении.
Мало кто знает, что в 2016 году Беляев выступил создателем музыкального оформления для иммерсивного спектакля «Вернувшиеся». А в 2017 году Антон принял участие в озвучивании игры Destiny 2. В русской версии его голосом говорит капитан Якобсен.
Также далеко не все футбольные фанаты знают, что в 2021 году Беляев создал аранжировку гимна ФК «Краснодар», который был написан композитором Хансом Циммером.
12 марта 2025 года официально стало известно о назначении Беляева на должность главного редактора журнала «Правила жизни». Он рассказал НСН, что не планирует превращать издание в музыкальное, но признался, что понимает удивление коллег.
«Я не хотел бы перетягивать на себя одеяло. Я понимаю удивление людей от моего там появления. Я сам не очень понимаю непрофессиональных людей на своих местах, для меня это всегда очень тревожно. Поэтому я серьезно подошел к вопросу, сейчас нахожусь на этапе осмысления всех процессов. Очень хочется, чтобы люди порадовались каким-то аспектам, которые я могу привнести. Мы сейчас обсуждаем все, начиная от формата, заканчивая выбором бумаги. К работе я приступил буквально несколько дней назад. Передаю привет индустрии, сильно не ругайтесь, пожалуйста!», - пошутил он.
Беляев объяснил, что не имеет права делать акцент только на музыке, но намекнул на интересные контакты внутри индустрии, которые «готовы с ним говорить».
Интересно, что в 2018 году «Правила жизни» выбрали Беляева в качестве героя своего выпуска. Тогда авторы прозвали его и Therr Maitz «любимцами российских модников и всех, кто понимает английский».
«Меня часто ругают коллеги за то, что я люблю кавер-версии. Но мне нравятся эти песни, идите к черту!», - рассказывал Антон тогда.
При этом Беляев признавался, что «так вообще не бывает, чтобы он был доволен собой».
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