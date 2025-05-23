Пригожин: «ВИА Гра» закрылась, потому что исчерпала себя

При этом Пригожин отметил, что написанные Константином Меладзе для группы хиты — шедевры, которые обречены на вечную жизнь.

«Чтобы заниматься группой, как минимум нужно находиться здесь. Мне кажется, что всему свое время. Их лимит, на мой взгляд, исчерпан. Песни будут жить, но уже без самой группы. Она жила, пока был новый репертуар», — подчеркнул продюсер.

Он также добавил, что нынешний состав коллектива никто не знает, а участницы первых составов, в частности, Надежда Грановская, Альбина Джанабаева и Вера Брежнева, у всех на слуху.

Ранее Пригожин назвал группу Serebro эталонным представителем России за всю историю музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

