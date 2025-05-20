Пригожин назвал группу Serebro эталонным представителем России на «Евровидении»
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал группу Serebro эталонным представителем России за всю историю «Евровидения» . По его мнению, коллектив выделялся благодаря хорошему музыкальному материалу.
Как добавил Пригожин, представители конкурса показали себя не с лучшей стороны, когда российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения» в 2018 году.
«Зато то, что они сотворили с Юлей Самойловой, когда заявили, что это спекуляция на ее особенностях, для меня и они, и их конкурс сразу закончились», - пояснил он изданию «Абзац».
В 2025 году победу на «Евровидении» одержал представитель из Австрии JJ Артист выступил с песней «Wasted Love». В своем номере он использовал образ бумажного кораблика, который из-за шторма уплывает от него, а потом возвращается.
В результате голосования зрителей и жюри JJ набрал 436 баллов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru