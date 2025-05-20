Пригожин назвал группу Serebro эталонным представителем России на «Евровидении»

Как добавил Пригожин, представители конкурса показали себя не с лучшей стороны, когда российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения» в 2018 году.

«Зато то, что они сотворили с Юлей Самойловой, когда заявили, что это спекуляция на ее особенностях, для меня и они, и их конкурс сразу закончились», - пояснил он изданию «Абзац».

﻿В 2025 году победу на «Евровидении» одержал представитель из Австрии JJ Артист выступил с песней «Wasted Love». В своем номере он использовал образ бумажного кораблика, который из-за шторма уплывает от него, а потом возвращается.

В результате голосования зрителей и жюри JJ набрал 436 баллов, напоминает «Радиоточка НСН».



