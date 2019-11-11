Пригожин вслед за Фадеевым разочаровался в артистах

Из-за расторжения контрактов со всеми артистами лейбла MALFA продюсер Максим Фадеев потерял миллионы долларов, сообщил адвокат Сергей Жорин. Он также отметил, что некоторые музыканты сейчас заявляют, что им приходилось «вкалывать за еду, как рабам на галерах» при сотрудничестве с Фадеевым.

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что представители его профессии давно уже разочарованы работой с творческими людьми.

«Если брать Фадеева, да и меня в том числе, мы разочарованы в работе с творческими людьми, потому что они действуют исключительно в личных интересах, хотят зарабатывать только в одиночку, казаться, что работают без продюсера, говорить, что они сами такими стали. До того, как они становятся звездами, готовы лизать вам задницу.