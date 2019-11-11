Пригожин вслед за Фадеевым разочаровался в артистах
В эфире НСН Иосиф Пригожин посетовал на музыкантов, не ценящих работу продюсеров.
Из-за расторжения контрактов со всеми артистами лейбла MALFA продюсер Максим Фадеев потерял миллионы долларов, сообщил адвокат Сергей Жорин. Он также отметил, что некоторые музыканты сейчас заявляют, что им приходилось «вкалывать за еду, как рабам на галерах» при сотрудничестве с Фадеевым.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал, что представители его профессии давно уже разочарованы работой с творческими людьми.
«Если брать Фадеева, да и меня в том числе, мы разочарованы в работе с творческими людьми, потому что они действуют исключительно в личных интересах, хотят зарабатывать только в одиночку, казаться, что работают без продюсера, говорить, что они сами такими стали. До того, как они становятся звездами, готовы лизать вам задницу.
"Когда становятся знаменитыми и богатыми, то с ними приходится знакомиться заново"
Это неизбежная вещь, которая гнетет нас всех и не дает возможности развиваться, двигаться вперед вместе. Любое дело в этой индустрии это исключительно командная работа. Кто бы ни говорил о своем величии, короля делает свита. Эта свита и создает эту атмосферную ауру вокруг артистов. Популярность вещь зыбкая и скоротечная, быть все время на пике не получится, а многие про это быстро забывают. Но в командной истории у тебя всегда есть шанс более длительное время находиться на плаву», - пояснил Пригожин.
Он также отметил, что сейчас продюсеры стали известнее артистов.
«В советское время этим [раскруткой артистов] занималась министр культуры Фурцева, другие специальные службы, сегодня, по сути, эти посты занимают продюсеры и менеджеры. При этом, мы - продюсеры - просто вышли из тени, сейчас сложно уже нас кинуть, потому что мы стали популярнее артистов. Мы вкладываем деньги, знания, время. Не важно, какой у него [Фадеева] характер, если вы вписались с ним в рабочие отношения и, он что-то для вас сделал, то идите по жизни. Не можете идти - разойдитесь. Единственный, с кем у меня нормальные взаимные отношения это моя жена артистка Валерия, но мы же [продюсеры] не можем жениться на всех артистах», - высказал мнение Иосиф Пригожин.
По его словам обращений к продюсерам за помощью в продвижении артистов много, но некоторые стали выбирать путь по «выращиванию» новых звезд из детей, «потому что воспитывать нужно вокруг себя нормальных и приличных».
Напомним, ранее Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла и смене концепции проекта.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Основатель «Белых касок» найден мёртвым в Стамбуле
- Акт безумия. В Кремле отреагировали на убийство аспирантки доцентом СПбГУ
- В Кремле отреагировали на отставку руководства Боливии во главе с Моралесом
- Солдат-контрактник найден мертвым в воинской части в Бурятии
- ФАС и операторы опровергли рост тарифов на связь