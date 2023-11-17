«Не верю!»: Дробыш усомнился в создании музыкального конкурса «Интервидение»

Ранее министр культуры России Ольга Любимова объявила об инициативе создания музыкального конкурса «Интервидение» в ходе встречи с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. По ее словам, инициатива о создании музыкального конкурса будет позже представлена генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. Дробыш заявил, что не верит в том, что конкурс «Интервидение» будет создан.

«Я эту инициативу приносил во все инстанции, начиная с 2015 года. И пока все это оставалось на уровне разговоров. Не сильно в это верю, даже после слов министра», — сказал Дробыш.

Ранее Любимова заявила о росте уровня культурного российско-китайского сотрудничества и отметила, что Пекину предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию — аналог «Оскара». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

