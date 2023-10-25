Слишком заметные: Пригожин назвал двух незаменимых артистов в шоу-бизнесе России

В Москве 2 декабря состоится запись традиционного фестиваля «Песня года». Второй раз подряд ведущими будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В списке звезд оказались как завсегдатаи «Голубых огоньков», так и относительно новые имена, в том числе Филипп Киркоров, SHAMAN, Григорий Лепс, Лолита, Николай Басков, Дима Билан, Клава Кока, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Милана Хаметова и другие.

«Популярность у «Песни года» стабильна на протяжении 50 лет. Что касается молодых артистов – они уже вошли в ту категорию, когда могут присутствовать на таком фестивале. Состав прекрасный!», - сказал Пригожин.

Продюсер назвал Киркорова и Баскова незаменимыми артистами в отечественном шоу-бизнесе.

«На «Песне года» такое количество артистов, что зрители даже не заметят их отсутствия. Знаете, сегодня нельзя не заметить только двух артистов – это Киркоров и Басков. Вот их не могут не заметить, в отличие от остальных», - резюмировал он.

Ранее Иофис Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил Shamanа с Олегом Газмановым.

