Пугачева в преддверии юбилея выпустила сингл «Я плачу»

По ее словам, сингл создан более пяти лет назад. С 14 апреля песню можно послушать на музыкальных платформах.

Пугачева в понедельник, 15 апреля, будет отмечать 75-летний юбилей.

Как пишет РИА Новости, в сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею Примадонны, передает «Радиоточка НСН».

