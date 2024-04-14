Пугачева в преддверии юбилея выпустила сингл «Я плачу»

Певица Алла Пугачева выпустила новый сингл под названием «Я плачу». Автором композиции является Леонид Агутин, пишет ТАСС со ссылкой на помощницу исполнительницы Елену Чупракову.

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По ее словам, сингл создан более пяти лет назад. С 14 апреля песню можно послушать на музыкальных платформах.

Пугачева в понедельник, 15 апреля, будет отмечать 75-летний юбилей.

Как пишет РИА Новости, в сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею Примадонны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаПесняАлла Пугачева

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