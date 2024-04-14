Пугачева в преддверии юбилея выпустила сингл «Я плачу»
14 апреля 202423:14
Певица Алла Пугачева выпустила новый сингл под названием «Я плачу». Автором композиции является Леонид Агутин, пишет ТАСС со ссылкой на помощницу исполнительницы Елену Чупракову.
По ее словам, сингл создан более пяти лет назад. С 14 апреля песню можно послушать на музыкальных платформах.
Пугачева в понедельник, 15 апреля, будет отмечать 75-летний юбилей.
Как пишет РИА Новости, в сетке вещания российских федеральных телеканалов нет программ, посвященных юбилею Примадонны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru