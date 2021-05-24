Президент Франции разрешил концерт heavy metal-группы в своем дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил частный концерт пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT в садах своего Елисейского дворца.

Как пишет издание Reuters, для популяризации мер по защите от коронавируса Макрон попросил двух ведущих YouTube-комиков Франции Макфлая и Карлито записать видео о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. В качестве стимула глава Франции пообещал, что комики смогут снять свой следующий проект в его Елисейском дворце, если видео наберет 10 миллионов просмотров.

Макфлай и Карлито пари выиграли, и им разрешили снять 36-минутный ролик в резиденции президента. В конце этого видео к концерту пародийно-металлической группы ULTRA VOMIT в саду Елисейского дворца присоединяется сам Макрон, в качестве слушателя.

Коллектив исполнил для президента хард-роковую версию известной французской колыбельной «Зеленая мышь» («Une Souris Verte»).

