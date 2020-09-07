Премию «Все цвета джаза» вручат в эфире Радио JAZZ
Победители семи номинаций VI ежегодной Премии «Все цвета джаза» будут объявлены с 21 по 27 сентября в эфире Радио JAZZ 89.1 FM. А каждый желающий сможет стать участником музыкальной истории, поскольку в этом году радиостанция проведёт отрытое голосование.
Открытое голосование продлится с 7 по 20 сентября на сайте radiojazzfm.ru. В списке представленных номинаций: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России»
27 сентября на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, который продемонстрирует все возможные оттенки джаза: электросвинг от Club des Belugas из Германии, расслабленный звук Triangle Sun, электрический заряд от GAYANA, этнические ритмы от группы SHOO и яркое выступление Юлии Чичериной и Smut & Smith (в составе: Сергей Головня и Кирилл Кузнецов).
Ведущей концерта станет Мариам Мерабова.
Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя «За вклад в развитие джазовой музыки».
Напомним, награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 50 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.
Подробности на сайте radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
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