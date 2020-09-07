Премию «Все цвета джаза» вручат в эфире Радио JAZZ

Победители семи номинаций VI ежегодной Премии «Все цвета джаза» будут объявлены с 21 по 27 сентября в эфире Радио JAZZ 89.1 FM. А каждый желающий сможет стать участником музыкальной истории, поскольку в этом году радиостанция проведёт отрытое голосование.

Открытое голосование продлится с 7 по 20 сентября на сайте radiojazzfm.ru. В списке представленных номинаций: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России»