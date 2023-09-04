Тилль Линдеманн снял клип на песню Zunge в Московском цирке

Отмечается, что режиссером новой работы выступила Анна Цуканова-Котт, а съемки проходили в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. В клипе снялась актриса Аглая Тарасова, исполнив одну из главных ролей.

Ролик был снят весной 2021 года. Поклонники творчества группы смогут увидеть его 8 сентября 2023 года.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мой бой» в зоне спецоперации России на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

