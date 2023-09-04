Тилль Линдеманн снял клип на песню Zunge в Московском цирке
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн разместил в соцсетях тизер нового клипа на композицию Zunge.
Отмечается, что режиссером новой работы выступила Анна Цуканова-Котт, а съемки проходили в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. В клипе снялась актриса Аглая Тарасова, исполнив одну из главных ролей.
Ролик был снят весной 2021 года. Поклонники творчества группы смогут увидеть его 8 сентября 2023 года.
Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) снял новый клип на песню «Мой бой» в зоне спецоперации России на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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