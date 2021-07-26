Представитель МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Представитель МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила, что состояние певицы постепенно улучшается, сообщает РИА Новости.

По её словам, МакSим «стало лучше», однако «быстрого скачка быть не может».

«Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжёлым уже, наверное, не стоит... Есть улучшения, значит, это уже не крайне», - резюмировала Соколова.

Ранее настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука (Степанов), являющийся духовником Абросимовой, заявил, что соборовал и причастил певицу, сообщает телеканал «МИР 24».

МакSим была госпитализирована с подозрением на коронавирус в середине июня, при этом все тесты оказались отрицательными. Певицу уже более двух недель находится в медикаментозной коме, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

