«Джаз на воде» отпразднует двухлетие проекта

Радио JAZZ и флотилия «Рэдиссон Ройал» отметят 17 ноября вторую годовщину совместного проекта «Джаз на воде» праздничным рейсом по Москва-реке на яхте «Примавера». В этот вечер там выступит эстрадно-джазовая певица, участница шоу «Голос» Катерина Балыкбаева. Она напомнила, что ещё недавно открывала серию концертов «Джаз на воде»

«Я открывала серию прекрасных концертов «Джаз на воде», и вот мы уже празднуем вторую годовщину проекта. В нём сочетается всё, что я очень люблю: вечерняя красавица-Москва, неповторимая атмосфера водной романтики и, конечно же, живая искра настоящей музыки», – отметила Балыкбаева.

Программный директор Радио JAZZ Наталья Фокина заверила, что программу джазовых концертов на теплоходе редакция составляет с особым вниманием, и любители музыки могут подобрать выступления на разные вкусы.

«На концертах «Джаз на воде» царит удивительная атмосфера, поэтому жители и гости Москвы выбирают провести будничный вечер вместе с нами. Мы приглашаем выступить на сцене яхты тех мастеров, чье творчество уже нашло отклик в эфире Радио JAZZ. Джазовые стандарты, импровизации и собственный авторский стиль – это то, чем каждый концерт радуют зрителей наши музыканты. А для нас нет большего счастья, чем видеть искренние улыбки слушателей и разделять с ними любовь к настоящему джазу», – рассказала Фокина.

За два года на теплоходе выступали известные джазовые музыканты: «Агафонников Band», Анна Королёва и «Арсенал», Jazz Dance Orchestra, Сергей Головня, Виталий Кись, коллектив Eliza’s Band, MankaGroove, Анжелик Джексон, DIXIE PURPLE и многие другие.

